Dybala, dalla Premier si aggiungono altri due club. Inter avvisata

L’Inter, per bissare lo scudetto conquistato lo scorso anno, deve vincere le restanti quattro partite e sperare. I nerazzurri, con lo scudetto sul petto, sicuramente avrebbero un altro appeal e un altro budget sul mercato. Un nome caldo è quello di Paulo Dybala per il quale però, la concorrenza, aumenta.

CONCORRENZA – L’Inter ha bisogno di vincere tutte le partite e sperare in un ko del Milan. Non uno scenario semplice insomma, ma i nerazzurri devono crederci. Una volta archiviati il campionato e la stagione si penserà al calciomercato. Il nome che stuzzica di più è sicuramente quello di Paulo Dybala. L’argentino va in scadenza con la Juventus e lascerà i bianconeri, l’Inter lo ha subito sondato perché Marotta è un estimatore della Joya. La corsia preferenziale insomma c’è. Ma come riporta Espn, la concorrenza è agguerrita. Dalla Premier League infatti, oltre ai noti Tottenham e Manchester United, si aggiungono anche Arsenal e Newcastle. Sicuramente il fascino e i soldi della Premier League, l’Inter e la Serie A non li hanno. Da capire cosa vorrà fare Dybala.

Fonte: Espn