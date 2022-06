Dybala con Lukaku, l’Inter vuole pensare dopo ai problemi: i dettagli – Sky

Dybala continua a essere la priorità in casa Inter per l’attacco ma lo stesso vale per Lukaku, vista la situazione creatasi. L’obiettivo è portare entrambi a Milano in tempi brevi. Come ripreso da Sky Sport, la strategia nerazzurra è piuttosto definita e sicura in attesa delle evoluzioni successive agli arrivi. Perché poi toccherà tagliare un po’ anche in attacco

COPPIA DA SOGNO – L’argentino Paulo Dybala (vedi video) apprezza il progetto Inter, che non ha ancora chiuso l’operazione a parametro zero. La società nerazzurra offre 5 milioni di euro netti annui a Dybala, che ne chiede 7. Esiste la possibilità di incontrarsi a metà strada e chiudere a 6 con i bonus. Nel frattempo l’Inter e il Chelsea sono al lavoro sulla formula per definire il ritorno di Romelu Lukaku a Milano facendo tutti contenti. In uscita c’è sempre Alexis Sanchez ma il reparto nerazzurro rischierebbe di ritrovarsi lo stesso con cinque profili importanti. Troppi? Come raccolto dal collega Matteo Barzaghi – inviato per Sky Sport presso la sede nerazzurra a Milano – il problema all’Inter se lo porranno solo dopo. L’idea in casa nerazzurra è di capire prima se sarà possibile averli entrambi a Milano con Lautaro Martinez confermato. Solo dopo verrà deciso chi cedere e come (ovvero Edin Dzeko a titolo definitivo oppure Joaquin Correa in prestito, ndr). Si lavora no-stop per avere Dybala con Lukaku e Lautaro Martinez in maglia nerazzurra…