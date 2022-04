Dybala con Lautaro Martinez all’Inter, Marotta cambia tutto! Lo scenario – TS

Dybala più Lautaro Martinez e non al suo posto. Questa l’ipotesi che Tuttosport questa mattina in edicola segnala come il vero obiettivo di Marotta per la prossima stagione dell’Inter: tentativo già in corso.

COPPIA ARGENTINA? – Da quando Paulo Dybala ha rotto con la Juventus l’opzione Inter è diventata sempre più d’attualità. Si è spesso parlato della Joya come sostituto di Lautaro Martinez, ma per Tuttosport non è scontato sia così. Il quotidiano di Torino informa come Giuseppe Marotta abbia preso la missione in prima persona, considerati i rapporti in vigore da quando l’ha portato alla Juventus dal Palermo nel 2015. Già iniziati i contatti con Jorge Antun, agente di Dybala, anche se al momento l’argentino non ha fretta di decidere. Come cifra di ingaggio, per ora, restano gli otto milioni più due di bonus con cui si è arenata la trattativa coi bianconeri. L’obiettivo è far sì che, a livello economico, si possa sostenere la presenza della Joya senza vendere Lautaro Martinez. Per il quale, però, l’arrivo di Dybala può anche dire poter valutare con tranquillità le offerte (con l’OK di Suning).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino



