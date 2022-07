Dybala, ci siamo: Milan freddo, Inter ora può affondare come previsto – SM

Dybala a Milano può presto essere realtà… ma non per i tifosi del Milan, a quanto pare. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter ha ormai preso il largo sulle altre squadre che sognano il colpo a parametro zero. E a breve può chiudere, dopo aver fatto quadrare tutti i conti

JOYA (DI UNA) MILANESE – Il sogno rossonero chiamato Paulo Dybala (vedi focus) sembra svanire prima ancora che possa nascere. Si raffredda immediatamente la pista che potrebbe portare l’ex attaccante argentino della Juventus a Milanello. Come riportato dal giornalista Claudio Raimondi – inviato a Milanello per Sport Mediaset – non ci sono passi in avanti in questa direzione. Nulla. Non si segnala nessun contatto tra l’entourage di Dybala e i dirigenti rossoneri. In pratica, l’unica proposta sul tavolo dell’agente Jorge Antun resta quella dell’Inter, come noto. La società nerazzurra adesso può affondare per portare Dybala ad Appiano Gentile. La combinazione necessaria? Liberare e liberarsi di Alexis Sanchez, come previsto già da tempo. Si avvicinano i giorni di Dybala? L’Inter aspetta…