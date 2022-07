Dybala, c’è solo l’Inter (per ora): tutto bloccato mentre il Milan gioca al ribasso – SM

Dybala da oggi è libero di firmare per chi vuole dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero. L’Inter resta in prima fila per accogliere l’attaccante argentino ma l’operazione non si sblocca ormai da settimane. Come confermato da Sport Mediaset, il Milan sogna lo sgarbo ma senza avere possibilità di rilanciare, anzi

DERBY DI MERCATO – Lo svincolato di lusso di questo inizio di mercato è senza alcun dubbio Paulo Dybala (vedi video). L’unica offerta ufficiale al momento resta quella dell’Inter, già nota da tempo. La proposta nerazzurra prevede un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione più 1 bonus. Non si segnala nessun nuovo contatto tra le parti ancora né sono previsti nei prossimi giorni. L’Inter non si è tirata indietro ma prima deve sistemare alcuni esuberi, a partire da Alexis Sanchez ma non solo. Il Milan proverà a inserirsi in questa fase di stallo tra Inter e Dybala ma a cifre più contenute. Secondo il giornalista Daniele Miceli di Sport Mediaset, l’ingaggio che può offrire la società rossonera si aggira intorno ai 4 milioni a stagione. Dybala la terrà in considerazione? Tra qualche giorno la decisione dell’ormai ex numero 10 della Juventus.