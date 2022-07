Dybala, aumenta ottimismo Roma: due aspetti a sfavore dell’Inter

Crescerebbe la fiducia da parte della Roma per Paulo Dybala, attaccante argentino nel mirino anche dell’Inter. La situazione.

ASPETTI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il tempo e Alexis Sanchez giocano a sfavore dell’Inter per arrivare a Paulo Dybala. Per quest’ultimo non è andato a buon fine il tentativo del Napoli, mentre la scintilla sarebbe scoccata con la Roma. La situazione si potrebbe sbloccare entro il 20 luglio e anzi potrebbe giungere addirittura prima. Andare oltre sarebbe controproducente sia per l’attaccante che per i club sulle sue tracce, ad eccezione dell’Inter che necessita ancora di tempo, forse troppo a questo punto.

INTER – Attualmente Beppe Marotta è impegnato con il Torino per Gleison Bremer e poi con Alexis Sanchez. Anche l’addio di quest’ultimo non sarebbe sufficiente, anche il dirigente nerazzurro potrebbe anticipare i tempi e rimandare la cessione di un altro attaccante (Edin Dzeko, per intendersi).

ROMA – Tuttavia ci sarebbe da fare i conti con la preferenza dell’argentino al club nerazzurro che con il trascorrere del tempo si scontra con l’insistenza di José Mourinho che starebbe facendo effetto, la missione di Tiago Pinto a Torino per un incontro con l’entourage della Joya che potrebbe risultare così decisiva. L’allenatore portoghese, che avrebbe voluto già l’attaccante in ritiro nella giornata di ieri, al massimo in quella odierna, avrebbe convinto il club giallorosso ad aumentare a sei milioni all’anno la proposta da offrire ad Antun e adesso attenderebbe fiducioso. E non si escluderebbe che il 20 luglio l’argentino non sia già in casa Roma.

