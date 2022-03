Dybala, l’Atlético Madrid sfida l’Inter. Il presidente: «Vediamo, c’è tempo»

Su Dybala non c’è solo l’Inter, ma anche l’Atlético Madrid (vedi articolo). Il presidente dei colchoneros, Cerezo, all’agenzia EFE in Spagna conferma l’interesse per l’argentino in uscita dalla Juventus.

RICHIESTO – Paulo Dybala farà parlare molto di sé nei prossimi mesi, essendo uno dei principali parametri zero a disposizione. Non c’è solo l’Inter, ma anche l’Atlético Madrid del suo connazionale Diego Pablo Simeone. Il presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo, si espone sull’argomento: «Dybala è un gran giocatore, però al momento è della Juventus (ma si può trattare con lui a parametro zero senza più passare dal club, ndr). Può interessarci oppure no, vediamo, da qui ad agosto il tema è molto lungo».

Fonte: as.com – Agencia EFE