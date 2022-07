Dybala aspetterà l’Inter ma il Milan prova a inserirsi (con offerta minore) – SM

L’Inter resta l’unica squadra in vantaggio su Paulo Dybala, che secondo Sportmediaset aspetterà i nerazzurri ma attenzione al Milan che potrebbe inserirsi.

NON SOLO INTER – Quella per Paulo Dybala è una partita a scacchi. L’unica ad essersi mossa concretamente è l’Inter, ma l’ultimo incontro è dell’otto giugno. Il club nerazzurro ha chiesto al giocatore di aspettare perché devono uscire ben due giocatori in attacco. I nerazzurri hanno ricevuto l’OK da parte dell’argentino ad aspettare, ma il Milan potrebbe inserire per provare a mettere a segno un colpo “di immagine” visto l’arrivo della nuova società. Il Milan partirebbe da una base di ingaggio inferiore da quella offerta dell’Inter, per poi aumentare con qualche bonus.