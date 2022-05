Dybala aspetta l’Inter anche con le altre! Una data per trattare – SI

Dybala oggi giocherà per l’ultima volta con la Juventus, poi si definirà il suo futuro. Da Aspettando il weekend su Sportitalia Pedullà ribadisce l’opzione Inter come prioritaria.

DAL BIANCONERO AL NERAZZURRO – Alfredo Pedullà trova una squadra favorita, nonostante le parole di ieri di Francesco Totti (vedi articolo): «Per Paulo Dybala dobbiamo aspettare perché lui aspetta l’Inter. Dobbiamo aspettare, ci sono fonti autorevoli che lo danno all’Inter all’estero ma è giusto aspettare. In questi casi ci vuole sempre prudenza, perché poi col suo agente Jorge Antun si dovrà sedere e dovrà ribadire la proposta e accettarla. Di certo Dybala aspetta, ha detto di no agli altri perché aspetta di capire la proposta formalizzata dall’Inter. Noi manteniamo la linea, perché abbiamo fatto questo nome da un mese. Aspettiamo che si incontrino perché tutto vada a dama, senza parlare di case acquistate perché lui può averlo fatto per un investimento. Dobbiamo aspettare la settimana prossima».