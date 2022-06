Dybala aspetta due uscite dall’Inter, presto nuovo incontro con Marotta – CdS

Dybala aspetta le due uscite in attacco dall’Inter per trovare l’accordo definitivo con il club. Secondo il Corriere dello Sport, presto possibile incontro con Marotta.

TUTTO FERMO – Paulo Dybala aspetta che l’Inter liberi almeno due slot in attacco per dare spazio anche all’argentino, dopo l’accordo per Romelu Lukaku. Considerando la cessione certa di Alexis Sanchez, che ad oggi non ha ancora trovato un club, resta da capire chi tra Edin Dzeko e Joaquin Correa lascerà il posto all’ex Juventus. L’Inter non ha mai davvero puntato a chiudere con la Joya perché la priorità di Inzaghi (e della dirigenza) era il ritorno di Lukaku. L’ad Marotta nei prossimi giorni potrebbe vedere di nuovo l’intermediario dell’operazione. Sembra che la richiesta di un contatto sia partita dall’entourage della Joya che adesso vuole capire cosa ha in mente l’Inter. La dirigenza nerazzurra dal canto suo chiederà al giocatore di abbassare un po’ le sue pretese. Fermo restando che devono uscire sia Sanchez sia Dzeko. Correa non si tocca e Martinez è stato dichiarato incedibile anche 48 ore fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

