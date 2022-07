Dybala, le alternative all’Inter: il Napoli è l’ultima, lui ha un vecchio sogno – CdS

E se Dybala non dovesse andare all’Inter? L’ipotesi non è da scartare dopo che ieri Marotta ha mantenuto solo in parte l’interesse (vedi articolo). Sul Corriere dello Sport si fa la lista delle alternative, dal Napoli all’estero.

OPPORTUNITÀ ALTROVE – Senza la cessione di Alexis Sanchez più uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko (vedi articolo) l’Inter non potrà prendere Paulo Dybala. Serve del tempo per sistemare questa doppia uscita, motivo per cui non è scontato che l’argentino possa attendere. Il Corriere dello Sport indica le alternative all’Inter, anche se nessuna appare particolarmente forte. L’ultima, vecchia di qualche giorno, è un sondaggio del Napoli. Gli azzurri non hanno però presentato alcuna offerta a Dybala, alla pari del Milan. Per loro la possibilità di accelerare è data dal fatto che l’ex Juventus dovrebbe abbassare le richieste a cinque milioni bonus compresi. La Roma non si è mai avvicinata e da qualche settimana non è più in corsa, poi dalla Serie A rimane il neopromosso Monza. Adriano Galliani ha come sogno la coppia tutta argentina formata da Dybala e Mauro Icardi, coi brianzoli che possono aspettare la Joya anche fino a fine mercato.

LE ALTRE – Negli ultimi giorni si è mosso qualcosa dall’estero, anche se molto timidamente. Il Siviglia non è andato oltre tre milioni, offerta rifiutata, il PSG ha solo richiesto informazioni. Il Marsiglia ci sta pensando visto che Igor Tudor ha conosciuto Dybala ai tempi della Juventus, la Spagna è la sua meta preferita con il Barcellona come sogno. Suggestioni Arsenal e Manchester United, l’Atlético Madrid ha promesso un’offerta ma come l’Inter deve liberare l’attacco. Per Dybala ci sarà ancora da attendere e forse dovrà rivedere le sue richieste.

