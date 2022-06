Dybala all’Inter, manca poco! Distanza minima sulle cifre: i dettagli – AP

Dybala vuole soltato l’Inter. Nonostante il suo nome sia stato accostato a tantissimi club europei, l’incontro di oggi ha dimostrato, ancora una volta, la priorità del giocatore. Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ha svelato i dettagli dell’incontro e dell’operazione praticamente in chiusura.

ULTIMI DETTAGLI – L’Inter oggi ha incontrato gli agenti di Paulo Dybala formalizzando un’offerta importante su una base tra i 6 e i 6,5 milioni a stagione, contratto triennale con eventuale opzione per una quarta stagione oppure direttamente quadriennale. Il sito di Alfredo Pedullà, inoltre, chiarisce: “Dybala non chiede quanto aveva pattuito con la Juve prima del ripensamento da latte del club bianconero (base 8 milioni più bonus) vorrebbe partire da una base di 7 più bonus. La distanza è minima, il coinvolgimento reciproco totale”. Le parti, quindi, resteranno in contratto per limare la distanza (minima) rimasta per quanto riguarda le cifre.

Fonte: alfredopedulla.com