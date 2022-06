Dybala all’Inter dalla Juventus, ‘tradimento’ o scelta professionale? – CdS

L’Inter ha in mano il colpo Paulo Dybala. L’argentino è un nome caldissimo in queste ore anche dopo l’incontro avuto tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore. Ma l’arrivo della Joya in nerazzurro, sarebbe da considerare tradimento o scelta professionale nei confronti della Juventus?

SCELTA – L’Inter ha la possibilità di chiudere, con un semplice sì, un super colpo. Paulo Dybala, dopo l’incontro con Jorge Antun avuto da Marotta e Ausilio, è sempre più vicino ai nerazzurri. Ma giustamente, oggi sul Corriere dello Sport, ci si pone la domanda: sarebbe un ‘tradimento’ nei confronti della Juventus oppure un scelta del tutto professionale e logica? Dybala, uomo simbolo della Juve con tanto di fascia di capitano e numero 10 sulle spalle, sarebbe sicuramente uno smacco vederlo con la maglia dell’Inter. Ma dall’altra parte ormai il calcio vive di questi colpi di scena, sono inevitabili. Come scelta professionale l’Inter è la migliore, Dybala lo sa. E per rimanere in Italia solo l’Inter è la meta più pregiata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno