Dybala, agente in Italia nei prossimi giorni: incontro con Marotta? – TS

La permanenza di Paulo Dybala alla Juventus è in bilico. L’argentino, col contratto in scadenza a giugno 2022, non ha ancora rinnovato il suo accordo con i bianconeri. Il suo agente sarà a breve in Italia: incontro con Marotta?

FUTURO – Nei prossimi giorni si chiarirà il futuro di Paulo Dybala. La Juventus, secondo quanto riferito dal Tuttosport, vuole riallacciare i discorsi sul rinnovo di contratto, interrotti a dicembre, quando era stata trovata l’intesa su una base di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Accordo poi messo in stand.by dai bianconeri per rivedere alcuni parametri dell’accordo. Nei prossimi giorni, l’agente del calciatore, Jorge Antunes, sarà in Italia: possibile faccia a faccia con la dirigenza bianconera. Ma attenzione, riferisce il quotidiano, al possibile incontro con l’AD dell’Inter Beppe Marotta.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva