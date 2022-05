Dybala addio, Inter attenta e pronta ad accoglierlo! A lui la scelta – CdS

Dybala dice addio alla Juventus e lo fa a parametro zero. L’Inter come ormai noto è da tempo sulle sue tracce e secondo il Corriere dello Sport è pronto ad accontentare alcune sue richieste, la scelta adesso sta a lui.

MERCATO – L’Inter considera incedibile Lautaro Martinez (vedi articolo), ma chi potrebbe prendere il suo posto in caso di cessione o giocare addirittura in coppia con lui potrebbe essere Paulo Dybala. La seconda punta argentina ieri ha giocato la sua ultima sfida allo Stadium. L’Inter è attenta e tiene i contatti con l’agente della Joya: se sarà lui a scegliere la maglia nerazzurra, in assenza di offerte economiche e soprattutto progetti più allettanti dall’estero, è pronta ad accoglierlo. Per sostituire Martinez o far coppia con lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

