Dybala, ad oggi solo l’Inter! Paradosso Roma e Napoli ma ora deve decidere

Il futuro di Paulo Dybala si fa sempre più incerto. Napoli e Roma sono interessate, ma l’Inter è quella che si è mossa concretamente.

PARADOSSO – Paulo Dybala è tornato a Torino per allenarsi, con l’obiettivo di trovare quanto prima una sistemazione e iniziare la preparazione con un nuovo club. La situazione, però, ad oggi è paradossale: la Juventus lo ha scaricato, la Roma lo cerca e Napoli e Roma ci starebbero pensando. La realtà dei fatti è che l’Inter è stata l’unica squadra, ad oggi, ad aver fatto una proposta concreta al suo entourage. La situazione con l’Inter è in stand-by soprattutto dopo l’arrivo di Romelu Lukaku e un mercato in uscita che si muove a rilento. José Mourinho lo ha espressamente richiesto alla società, però manca competizione europea (Champions League) richiesta dal giocatore. Europa che invece potrebbe proporgli il Napoli, ma i diritti d’immagine sono però un freno per De Laurentiis. E soprattutto: per tutte queste squadre interessate manca l’offerta concreta al giocatore.