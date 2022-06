Dybala, accordo ma non firma. Ora vacanze ma l’Inter unica opzione – CdS

L’Inter ha in mano Paulo Dybala. L’argentino ex Juventus, quando tornerà dalle vacanze americane con Joaquin Correa, firmerà il nuovo contratto con i nerazzurri. Dunque accordo, firma, non ancora.

ACCORDO – L’Inter, tramite anche l’entourage del giocatore, ha l’accordo totale con Paulo Dybala. La Joya, come spiega bene il Corriere dello Sport, è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Certo, nella mente di Dybala passa il messaggio di “traditore” nei confronti della Juventus, suo vecchio club, ma in fin dei conti le scelte della Vecchia Signora sono state chiare e limpide sia tramite le parole dei dirigenti sia anche con l’acquisto di Vlahovic nel mercato di gennaio. Nuova avventura per Dybala dunque che comunque arriva in una squadra che giocherà la prossima Champions League e lotterà per lo scudetto. Non male. Cosa manca dunque? Da definire le commissioni per l’agente, sembra. Quando firmerà Dybala? Sicuramente dopo la fine delle vacanze in America con la compagna.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti