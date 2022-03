Dybala, a giorni incontro fra l’agente e la Juventus. Inter in attesa – TS

Gli agenti di Paulo Dybala, a giorni, incontreranno la dirigenza della Juventus: sul piatto la questione rinnovo. In caso di fumata nera l’Inter è pronta ad affondare il colpo

INCONTRO – Paulo Dybala presto chiarirà il suo futuro. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno e, i margini di rinnovo con i bianconeri sembrano essere ristretti. Giovedì, secondo quanto riferito dal Tuttosport, andrà in scena un incontro tra l’agente del calciatore, Jorge Antun, e la dirigenza della Juventus. Sul piatto un rinnovo da 7 milioni fissi, più bonus legati a gol, presenze ed assist. Dybala, dal canto suo, secondo quanto riferito dal quotidiano, non ha grandi rapporti con la neo-dirigenza bianconera e potrebbe pensare di fare una nuova esperienza. L’Inter, in questo scenario, rimane in attesa, muovendosi con furbizia e in attesa di poter affondare il colpo.

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago