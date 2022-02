Dybala, a fine mese incontro agenti-Juventus. Inter attende novità – TS

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. L’argentino ha il contratto in scadenza a giugno. L’Inter attende interessata l’evolversi della situazione

ATTESA – Paulo Dybala potrebbe lasciare a zero la Juventus. Il contratto del calciatore con i bianconeri scade a giugno e, già dall’1 febbraio, la “Joya” ha la possibilità di accordarsi con altre squadre. Secondo il Tuttosport, però, l’argentino non lo farà. Non ancora almeno: c’è rispetto reciproco fra gli agenti del calciatore e la dirigenza della Juventus, e quindi si attenderà un nuovo e decisivo incontro, che dovrebbe andare in scena alla fine di febbraio, dopo il CdA dei bianconeri del 23. Il club bianconero proporrà a Dybala un ingaggio di 7 milioni fissi più corposi bonus relativi a gol, presenze ed obiettivi. In caso di fumata nera, l’Inter di Marotta è pronta all’assalto all’argentino.

Fonte: Antonino Milone – Tuttosport