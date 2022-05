Dyabala apprezza corteggiamento dell’Inter ma non sarebbe ripicca – SM

L’Inter ha nel mirino la partita di domenica contro la Sampdoria con la speranza di vincere il 20esimo scudetto davanti ai suoi tifosi. I nerazzurri poi penseranno al mercato con il nome di Paulo Dybala che è caldissimo.

ADDIO – Dopo l’addio tra le lacrime ieri alla Juventus vien difficile pensare che Dybala possa unirsi alla rivale numero uno in Italia, l’Inter. Però questo è lo scenario più concreto. Come riporta SportMediaset infatti, l’argentino è in contatto da tempo con Marotta e i nerazzurri con la Joya che ha apprezzato molto il corteggiamento avuto fino a questo momento. L’Inter per portarlo a Milano ha un piano: salutare Sanchez e Vidal per fargli spazio, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio. Dybala verrebbe trattato come i top player della squadra e quindi in linea con stipendi come Lautaro Martinez e compagnia. Ma attenzione. L’approdo possibile all’Inter non sarebbe una ripicca, anzi. Sarebbe semplicemente un cambiamento radicale di vita.

Fonte: SportMediaset