Dumfries vuole l’Inter, Inzaghi spinge. Ma il rinnovo? – TS

Denzel Dumfries ha chiaramente detto di volere l’Inter nel suo prossimo futuro. Il giocatore non è stufo del club nerazzurro e della Serie A, ma quando arriverà il suo rinnovo? Tuttosport definisce la situazione.

SITUAZIONE – Pochi giorni fa Denzel Dumfries ha aperto totalmente al rinnovo con l’Inter. Il problema è che lo ha fatto solo a parole, perché ai fatti non c’è stato ancora il passo avanti. Gli Europei di mezzo rendono difficili le trattative con la dirigenza, che attende con pazienza e si muove comunque nel caso in cui l’olandese non rinnovi. Simone Inzaghi vuole che il suo esterno rimanga ancora, altrimenti chiede un titolare come suo sostituto. L’Inter ha due tavoli in ballo: se dovesse arrivare un’offerta Dumfries verrebbe ceduto per prendere Albert Gudmundsson. Il primo nome tra i sostituti è Dan Ndoye, che due giorni fa è stato osservato da Dario Baccin in Scozia-Svizzera. L’altra trattativa che si potrebbe aprire è quella con l’Aston Villa. Il club inglese è l’unico interessato a Dumfries in Premier League in maniera concreta, tra l’altro conta tra le sue fila Matty Cash. Il terzino è una delle possibili soluzioni per la fascia destra, è seguito in più dal Milan.

fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara