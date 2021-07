Dumfries vicino a lasciare il PSV: non si allena, Inter in corsa

Dumfries è vicino a lasciare il PSV Eindhoven a breve. Il quotidiano olandese De Telegraaf annuncia come il difensore olandese non si sia unito al club e come l’Inter sia fra le opzioni concrete.

NIENTE RITORNO – Denzel Dumfries non si aggrega al PSV Eindhoven, chiedendo e ottenendo il permesso per allenarsi individualmente. Il difensore sarebbe dovuto tornare a disposizione del club olandese per il terzo turno di qualificazione di Champions League, contro il Midtjylland, ma questo non avverrà. Il quotidiano dei Paesi Bassi De Telegraaf segnala come ci siano state richieste concrete nei confronti di Dumfries, reduce dagli Europei. Fra i club citati Everton e Inter, anche se al momento non c’è l’offerta giusta per lasciarlo partire. Dumfries è in scadenza fra undici mesi e il PSV Eindhoven ritiene che a breve andrà via.

Fonte: De Telegraaf – Wilber Hack