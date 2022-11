Dumfries via, l’Inter ha già in mente il nome del sostituto! Un ritorno di fiamma – CdS

L’Inter ha un piano ben preciso in caso di cessione di Denzel Dumfries. Tra i possibili sostituti, un ritorno di fiamma già seguito in passato. Di seguito la notizia di mercato riportata questa mattina dal Corriere dello Sport.

GIÀ SEGUITO IN PASSATO – Il mercato obbliga a fare delle scelte, molte delle quali legate ad esigenze economico-finanziarie. Come nel caso dell’Inter, che il prossimo 30 giugno dovrà presentare un attivo di circa 60 milioni. Dunque rimane l’esigenza di dover sacrificare una pedina preziosa, e in tal senso il primo nome nella lista è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese piace tanto al Chelsea e la dirigenza lo lascerebbe partire per incassare più di 40 milioni di euro. L’addio dell’olandese, però, porta anche a delle conseguenze. Prima fra tutte quella di individuare un sostituto adeguato. In Viale della Liberazione hanno cominciato a guardarsi attorno valutando diversi nomi, e nei vari ragionamenti il primo nome è stato proprio quello di Emerson Royal. L’esterno brasiliano di proprietà del Tottenham è attualmente il titolare della squadra allenata da Antonio Conte. Il rapporto tra i due non è dei migliori, con il calciatore difeso in pubblico, ma “criticato” in privato. Insomma, difficilmente resterà anche la prossima stagione. I margini di manovra, però, restano comunque limitati. La proposta, difatti, sarà quella del classico prestito. Tra le altre opzioni pure Singo del Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno