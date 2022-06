Dumfries verso il Chelsea, Inter sempre più interessata a Udogie – SM

Dumfries potrebbe essere inserito in qualche modo per l’affare che riguarda il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Per questo motivo il club potrebbe intensificare i contatti con l’Udinese per Destiny Udogie.

FASCE NUOVE – Con l’addio di Ivan Perisic e quello probabile di Denzel Dufmries, l’Inter deve rifare le fasce. Con la presenza di Matteo Darmian e, probabile, quella di Bellanova sulla destra. A sinistra ci sarà Robin Gosens e un suo sostituto. Ecco che per quel ruolo l’Inter intensifica i contatti per Destiny Udogie. La valutazione è di 20 milioni, c’è già stato un incontro con l’entourage del giocatore, non con il club friulano. L’Inter potrebbe chiedere il prestito del giocatore.

Fonte: Sportmediaset