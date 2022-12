Dumfries in vendita, l’Inter spera nell’asta! Base di partenza – CdS

Dumfries è il giocatore che l’Inter valuta per fare cassa da qui al 30 giugno. Sul laterale olandese la società spera in un’asta e il Corriere dello Sport indica in due i club che lo hanno messo nel mirino.

VALORE AUMENTATO – L’Inter pensa di vendere Denzel Dumfries al termine di questa stagione. È lui il giocatore che può permettere più facilmente di raggiungere l’attivo di sessanta milioni (in parte già collezionati) entro il prossimo 30 giugno. Il Corriere dello Sport fa sapere che la società spera in un’asta, in modo da aumentare l’incasso e avere margine per un sostituto. Il Manchester United ha già contattato l’agente di Dumfries, Rafaela Pimenta, che di recente ha ribadito la possibilità di una cessione (vedi articolo). La base di partenza data dall’Inter è cinquanta milioni, l’obiettivo è arrivare a sessanta. Sotto la prima cifra, però, la società non si metterà nemmeno a trattare la cessione di Dumfries, per il quale il gol ai Mondiali ha aiutato non poco in chiave mercato. Oltre al Manchester United, che a destra ha un titolare come Diogo Dalot, c’è il Chelsea già dalla scorsa estate. Da escludere che Dumfries venga ceduto a gennaio tenendolo in prestito all’Inter sino a giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno