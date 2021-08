Dumfries vede l’Inter! PSV verso il via libera, questione di poco tempo – SI

Dumfries è il regalo che l’Inter vuole farsi sulla fascia destra dopo l’addio di Hakimi. Come riportato da “Sportitalia”, il colpo è in canna ed è vicinissimo alla definizione

NUOVO QUINTO DESTRO – La notizia è nell’aria da tempo e oggi sembra essersi sbloccata, come da anticipazione (vedi articolo). L’esterno destro olandese Denzel Dumfries vede l’Inter, finalmente! Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di “Sportitalia”. La trattativa tra le parti è in stato avanzato e va avanti tutta verso la chiusura. A titolo definitivo, dopo il no al prestito con diritto di riscatto. Adesso il PSV Eindhoven è pronto a concedere il via libera all’Inter per definire il colpo Dumfries a destra. Il classe ’96 olandese sostituirà Achraf Hakimi, andato al Paris Saint-Germain a inizio mercato. Come assicurato da Sportitalia, i tempi per vedere Dumfries a Milano in maglia nerazzurra sono strettissimi: questione di ore?