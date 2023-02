Dumfries in uscita, ma niente Chelsea: il motivo! Sostituto? Due piste − Rai

L’Inter venderà Dumfries in estate. Il dado è tratto, ma non al Chelsea. I Blues hanno ormai acquistato Malo Gusto del Lione. Intanto, si sondano due piste

CAPITOLO ESTERNI − Denzel Dumfries dovrebbe lasciare l’Inter in estate con il club obbligato a raggiungere il famoso +60 in bilancio. Come riporta Ciro Venerato, in collegamento alla Domenica Sportiva, sfumata la pista Chelsea. I Blues hanno ormai acquisto Malo Gusto del Lione. Occhio sempre però alla Premier League. Intanto per il post Dumfries, si sondano due piste: quella di Buchanan del Brugge e di Singo del Torino. Quest’ultimo piace tanto al DS dell’Inter Piero Ausilio. No a Mazraoui.