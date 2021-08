Dumfries, tre offerte in 36 ore dell’Inter! Richiesto per le visite mediche: le cifre

Dumfries si avvicina sempre più all’Inter. Alfredo Pedullà, dopo gli aggiornamenti di serata (vedi articolo), comunica come siano ben tre le offerte dei nerazzurri al PSV Eindhoven.

ULTIMO MIGLIO – Denzel Dumfries sarà un giocatore dell’Inter, secondo Alfredo Pedullà. Il giornalista di Sportitalia, attraverso il suo account Twitter, parla di ben tre offerte presentate in trentasei ore al PSV Eindhoven. L’arrivo dell’olandese, secondo lui, è imminente tanto che i nerazzurri lo hanno richiesto per le visite mediche. Vicino il via libera, con l’operazione che forse sarà anche sotto i quindici milioni di euro. In questo giovedì, quindi, Dumfries può essere il nuovo tassello dell’Inter a destra.