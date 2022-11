Dumfries, gli occhi del Tottenham su di lui. Un ex spurs lo consiglia

Uno dei possibili obiettivi del Tottenham per rinforzare la fascia destra è Denzel Dumfries. Una mossa di cui ha parlato anche l’ex giocatore degli Spurs Pascal Chimbonda, intervistato dal portale inglese nottinghampost.com

CONSIGLIO – Denzel Dumfries potrebbe essere un giocatore del Tottenham in futuro. L’Inter non è intenzionata a venderlo, ma per la giusta offerta non è escluso che possa farlo partire. Nel mentre, sulla possibile mossa, ha parlato l’ex giocatore degli Spurs Pascal Chimbonda: «Credo che Dumfries sia una grande aggiunta per la squadra. Se dovesse arrivare, però, è necessaria la cessione di uno o due giocatori. Di lui mi piace la sua spinta offensiva, che migliorerebbe sicuramente il contributo sulla fascia».