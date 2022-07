Dumfries ‘subentra’ a Skriniar? Da lui il possibile attivo Inter: le cifre − SM

L’Inter lavora a blindare Milan Skriniar dopo il mancato arrivo di Bremer. Ma i nerazzurri dovranno comunque raggiungere il famoso +60 dal mercato. Dumfries il nuovo possibile sacrificato

TESORETTO − In casa Inter, un occhio va dato ai conti. I nerazzurri dovranno raccogliere un buon tesoretto, si stima sui 60 milioni di euro, per chiudere in positivo il bilancio 2023. Abbandonata la pista Skriniar con il PSG ormai lontano e la stessa volontà dell’Inter di blindarlo, la palla passa su un altro giocatore: Denzel Dumfries. L’olandese per 40 milioni di euro può lasciare l’Inter. Secondo Sport Mediaset, Chelsea e Manchester United ci starebbero pensando.