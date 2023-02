Dumfries, a sorpresa spunta una candidata dalla Spagna

Denzel Dumfries è tra i profili di cui la società si priverebbe senza troppi ripensamenti. Il laterale olandese era stato seguito parecchio in Inghilterra.

DENZEL – Denzel Dumfries è sempre in bilico. La sua situazione è particolare. Dopo il Mondiale, l’olandese ha giocato pochissimo. Tra i motivi c’è chi ipotizzava che non giocasse perché fosse già stato messo sul mercato. Dumfries invece è rimasto, ma anche contro il Milan ha fatto 90 minuti in panchina. Per giugno l’Inter ha sempre l’obiettivo di un attivo di 60 milioni. L’esterno sarebbe il prescelto dalla società per arrivare a questo obiettivo.

SPAGNA – Negli ultimi mesi si era parlato del Chelsea, poi del Manchester United e dell’Arsenal. Le squadre della Premier League sono quelle che stanno meglio economicamente. Squadre che non avrebbero nessun problema a spendere cifre importanti. Lo stesso Chelsea ha speso 62 milioni per Cucurella, esterno sinistro arrivato dal Brighton. Secondo Fichajes però, l’ultima squadra interessata sarebbe il Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti sarebbe alla ricerca di un sostituto per Dani Carvajal, ormai 31enne.