Dumfries si oppone al rinnovo con l’Inter? L’indiscrezione dall’Inghilterra

Il futuro di Denzel Dumfries è sempre più incerto. Il terzino olandese secondo quanto riportato dal giornalista inglese David Ornstein del quotidiano The Athletic, si oppone al rinnovo con l’Inter, pur avendo un contratto in scadenza.

FUTURO INCERTO – Denzel Dumfries secondo i colleghi inglesi si sarebbe opposto al rinnovo con l’Inter fino alla chiusura de mercato estivo. Una mossa che potrebbe lasciare i nerazzurri con un rischio considerevole: perdere il giocatore a parametro zero nella prossima stagione. La sua situazione contrattuale, combinata con l’interesse per una possibile nuova sfida in un altro campionato, rende il suo futuro a Milano alquanto incerto. In questo contesto, il Manchester United emerge come un potenziale acquirente. I Red Devils, sempre alla ricerca di rinforzi di qualità per rafforzare la loro rosa, vedono in Dumfries un’opzione interessante.

I nerazzurri valutano un’altra opzione con un club inglese

IPOTESI SCAMBIO – All’Inter potrebbe far comodo Wan-Bissaka, che però tratta il trasferimento con il West Ham. Il Manchester United potrebbe considerare l’opzione di cedere uno dei suoi difensori per arrivare all’olandese dell’Inter. Il club inglese, inoltre, è sulle tracce di Noussair Mazraoui, terzino del Bayern Monaco, che rappresenta un’altra valida opzione sul mercato.