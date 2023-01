Dumfries serve rilancio! Per l’Inter fondamentale fra campo e mercato – TS

Denzel Dumfries sembra sparito dai radar. Secondo Tuttosport l’olandese, dopo il Mondiale, deve ritrovare la migliore condizione: per l’Inter è fondamentale sia in campo che in ottica mercato

FONDAMENTALE – Denzel Dumfries, nelle ultime settimane, non ha trovato spazio nell’Inter. L’olandese, protagonista con l’Olanda al Mondiale in Qatar, dal rientro a Milano ha visto il suo minutaggio ridursi sensibilmente. Secondo Tuttosport il laterale ex PSV deve ritrovare la miglior condizione: per i nerazzurri è fondamentale sia per il campo che in chiave mercato. Dumfries, infatti, è indicato come il più “sacrificabile” sul mercato e, una seconda parte di stagione a buon livello è fondamentale per riaccedere gli interessi della Premier League.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati