Dumfries segue le orme di Cancelo e Hakimi? Linea dell’Inter chiara − SM

Negli ultimi anni la fascia destra dell’Inter è stata quasi ‘maledetta’ tra Cancelo prima e Hakimi poi. Da chiarire il futuro di Dumfries ma il club nerazzurro è stato chiaro

SOLO MAXI OFFERTE − L’Inter non ha intenzione di cedere Denzel Dumfries, padrone della fascia destra nerazzurra. Il giocatore è finito nel mirino dei club inglesi, in particolare del Chelsea. Come riporta Sport Mediaset, club però chiaro: saranno valutate soltanto offerte ‘indecenti’ di oltre 40 milioni di euro. L’Inter, dunque, vuole tenersi l’ex capitano del PSV Eindovhen. Inoltre, se da un lato Dumfries porterebbe una plusvalenza coi fiocchi nelle casse interiste (preso lo scorso anno a 15 milioni), dall’altro diventa difficile trovarne un sostituto all’altezza.