Dumfries saluta l’Inter! Discorsi già avviati con un club e valore aumentato – TS

Denzel Dumfries è senza dubbio il big individuato dalla società per soddisfare le richieste di Suning. Le frasi del suo entourage, Rafaela Pimenta, sono un ulteriore conferma (vedi QUI). Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’Inter ha già avviato i contatto con il Chelsea.

AI SALUTI – L’Inter si gode i suoi giocatori al Mondiale, in particolare le prestazioni sempre più in crescendo di Denzel Dumfries. Le frasi dell’avvocato Pimenta, inoltre, non possono che fare felici i dirigenti nerazzurri che per cedere il loro esterno hanno in mente una valutazione importante. Se l’estate scorsa sarebbero bastati 40-45 milioni per portarlo via da Milano – questa era la cifra che l’Intera aveva recapitato al Chelsea -, adesso la quota è sensibilmente salita a 60 grazie soprattutto alle sue prestazioni al Mondiale, una su tutte quella contro gli Stati Uniti dove ha realizzato un gol, due assist e un salvataggio sulla linea. E chissà non possa fare anche un quarto di finale importante contro l’Argentina.

CONTATTI GIÀ AVVIATI – Il nome di Dumfries è quello probabilmente meno doloroso per il club e per lo stesso Inzaghi. Tecnico che ovviamente spera che la cessione venga perfezionata a fine campionato, per poter contare sull’olandese ancora nei prossimi mesi. Chiaro che la vetrina Mondiale potrebbe convincere alcuni club, fra i quali il solito Chelsea, a provare il blitz già a gennaio. L’Inter vorrebbe confezionare l’operazione il prima possibile, per evitare di trovarsi a maggio con l’acqua alla gola, ma non sarà semplice, in caso di offerte, chiedere agli acquirenti di staccare un assegno e aspettare giugno per accogliere il giocatore.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini