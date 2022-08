Dumfries ‘sacrificabile’ per l’Inter sul mercato. Già scelto il sostituto – TS

L’Inter potrebbe essere costretta a cedere un big entro la fine del mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’elemento “sacrificabile” per i nerazzurri è Dumfries su cui lavora il Chelsea

SACRIFICABILE – L’Inter, come noto da tempo, dovrà chiudere in attivo di 60 milioni entro giugno 2023. Secondo Tuttosport, non è remota la possibilità di una cessione di Dumfries, considerato un elemento “sacrificabile” della rosa a differenza, ad esempio, di Skriniar. Sull’esterno olandese, da tempo, lavora il Chelsea che presto potrebbe far partire l’assalto decisivo. In caso di addio di Dumfries, ad Appiano Gentile, potrebbe approdare Alvaro Odriozola di proprietà del Real Madrid e reduce dal prestito alla Fiorentina.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi