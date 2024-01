Dumfries, rinnovo ancora lontano. L’Inter evita Skriniar-bis – Sky

Dumfries ha un contratto in scadenza nel 2025 con l’Inter e le parti sono ancora lontane per quanto riguarda un possibile accordo sul rinnovo. L’abolizione del Decreto Crescita, inoltre, complica ancora più le cose. In ogni caso si eviterà quanto successo con Milan Skriniar.

DISTANZA – L’Inter lavora anche sul rinnovo dei giocatori in scadenza di contratto, come nel caso di Denzel Dumfries (che però ha ancora un altro anno). L’olandese ha rifiutato la prima offerta proposta dai nerazzurri, perché di fatto vorrebbe raddoppiare il suo ingaggio da 2 a 5 milioni più bonus, mentre il club ne ha messi sul tavolo 4. La distanza è chiaramente minima, ma il tutto viene ulteriormente dilatato per via dell’addio al Decreto Crescita dal governo a fine 2023, che avrebbe permesso all’Inter di risparmiare sul lordo dell’ingaggio. Qualora Inter e Dumfries non dovessero trovare l’accordo anche nei prossimi mesi, allora la dirigenza lo metterà sul mercato per evitare quanto successo con Milan Skriniar prima del suo passaggio al PSG.