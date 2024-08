Dumfries, rinnovo con l’Inter vicino: si allontana un’opzione di mercato

Si avvicina il momento del rinnovo del contratto di Denzel Dumfries con l’Inter. Un incastro di mercato, infatti, porta a chiudersi una porta che avrebbe potuto causare la cessione dell’olandese.

PISTA DI MERCATO CHIUSA – Denzel Dumfries si prepara a rinnovare con l’Inter. Dopo gli incontri della scorsa settimana tra la società e l’entourage del giocatore, adesso arrivano ulteriori conferme. Il tutto a causa della chiusura di un’ipotesi di mercato che avrebbe visto l’olandese firmare per il Manchester United, con Aaron Wan-Bissaka diretto in nerazzurro. Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, infatti, i Red Devils stanno chiudendo proprio in questi minuti per l’arrivo di Noussair Mazraoui dal Bayern Monaco. Con conseguente trasferimento di Wan-Bissaka al West Ham.

RINNOVO IN AVVICINAMENTO – Con la chiusura, dunque, di una pista di mercato per Denzel Dumfries, si avvicinano ancora di più le parti. Ricordiamo le cifre, con la proposta di un triennale a 4 milioni di euro a stagione. In settimana nuovi incontri per definire nel dettaglio il tutto, ma adesso ogni strada porta al proseguimento del rapporto lavorativo tra l’esterno destro olandese e l’Inter. Per la gioia, anche, di Simone Inzaghi. Che può ulteriormente confermare la rosa che solo pochi mesi fa lo ha portato ad alzare lo scudetto.