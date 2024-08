Dumfries e il rinnovo con l’Inter in arrivo: c’è un retroscena – CdS

L’Inter ieri ha riabbracciato Denzel Dumfries insieme a Stefan de Vrij. Nei prossimi giorni, il laterale olandese metterà nero su bianco il suo rinnovo con i nerazzurri.

ACCORDO – Denzel Dumfries ieri è rientrato ad Appiano Gentile riabbracciando dunque i suoi vecchi e nuovi compagni. A braccetto insieme a lui anche Stefan de Vrij. Per il laterale sono giorni importanti settimana prossima i suoi agenti arriveranno in Italia per mettere nero su bianco il suo prolungamento di contratto. Il club e il giocatore hanno trovato un’intesa sui quattro milioni di euro, rispetto ai cinque inizialmente richiesti dall’olandese, fino al 30 giugno del 2028. Un accordo che mette d’accordo tutti proprio all’alba dell’inizio di un nuovo campionato. Quello di Dumfries sarà il quarto rinnovo dell’estate nerazzurra, dopo Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez (anche lui presto in sede). Ma su Dumfries spunta anche un piccolo retroscena.

NO OFFERTE – Il rinnovo di Dumfries arriva dopo qualche mese di stallo, tant’è che a gennaio le due parti erano decisamente distanti e il giocatore si trovava praticamente con le valigie in mano. Ma da Viale Liberazione, racconta il Corriere dello Sport, non sono mai arrivate offerte concrete che potessero interessare e convincere l’Inter a privarsi dell’esterno orange. Questo rinnovo mette praticamente d’accordo tutti: sia il giocatore che passerà dagli attuali 2.5 milioni di euro fino a 4, come il suo dirimpettaio sulla fascia opposta Dimarco, che l’Inter che eviterà, dunque, di perderlo a zero.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia