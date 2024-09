Dumfries rinnova e l’Inter vince su 3 fronti! Ora svolti in campo – TS

Alla fine Dumfries rinnoverà con l’Inter. Finita la lunga telenovela in atto da diversi mesi. Ieri è stato trovato l’accordo definitivo, l’olandese firmerà nei prossimi giorni.

RINNOVO – Denzel Dumfries sarà il prossimo imminente rinnovo in casa Inter. Ieri l’accordo definitivo, con l’olandese che apporrà la sua firma nei prossimi giorni. A vincere è soprattutto il club nerazzurro e lo fa precisamente su tre importanti fronti. Uno dal punto di vista dell’ingaggio: dai 5 milioni richiesti dall’entourage del giocatore, alla fine Dumfries firmerà per 4 più bonus fino al 2028. E la stessa Inter può peraltro avvalersi ancora del Decreto Crescita per risparmiare qualcosina sullo stipendio. Secondo fronte vinto: Dumfries non lascerà l’Inter a zero. Quindi, se qualcuno lo vorrà dovrà necessariamente passare prima dal club, che per meno di 20-25 milioni non si metterà a parlare. Terzo motivo di vittoria: niente clausola rescissoria. Il prezzo lo fa l’Inter.

Dumfries rinnova, ora svolti con l’Inter pure in campo

NUMERI DA CAPOVOLGERE – Dopo il rinnovo definito, ora da Dumfries ci si aspetta di più in campo. L’inizio è stato deludente, solo una partita da titolare contro il Milan e poi tanta panchina. In mezzo però il gol del pari sul campo del Monza. Rispetto alle uscite in nazionale orange, l’olandese ha prodotto di meno. Basti pensare che con l’Olanda, durante le partite di Nations League, ha giocato benissimo da quarto contro la Bosnia e ha segnato con la Germania.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna