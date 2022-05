Dumfries, rilancio sul Manchester United: richiesta ben precisa

Dumfries ha fatto un’ottima stagione all’Inter, non era scontato dopo la cessione di Hakimi un anno fa. Sull’olandese cominciano a esserci voci su altre squadre: dall’Inghilterra Sky Sports News rilancia il Manchester United (vedi articolo).

LA RICHIESTA – Nelle ultime settimane il Manchester United ha annunciato il prossimo manager: Erik ten Hag. Sarà lui a sostituire Ralf Rangnick, dopo un’altra stagione complicata, e l’attuale allenatore dell’Ajax vuole Denzel Dumfries. Il laterale destro dell’Inter, stando a Sky Sports News in Inghilterra, è in cima alle sue preferenze per quanto riguarda la campagna acquisti. Da ricordare che, nel ruolo di Dumfries, i Red Devils ora hanno Aaron-Wan Bissaka, pagato cinquantacinque milioni tre anni fa senza realmente impressionare.