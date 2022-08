Dumfries resta a rischio cessione, l’Inter si cautela: ha un suo preferito – SI

Dumfries è uno dei nomi di cui si parla in uscita per l’Inter, viste le solite necessità di far cassa solo in parte ridotte dall’imminente cessione di Pinamonti (vedi articolo). Per Sportitalia la dirigenza ha un preferito in caso di cessione dell’olandese.

LA PREFERENZA – Ancora non si può togliere Denzel Dumfries dal mercato. L’Inter mantiene aperta la possibilità di una cessione, nel caso in cui arrivi un’offerta considerata congrua dalla proprietà. Il Chelsea non ha mollato la presa, pur avendo preso Marc Cucurella (a sinistra) pagato sessantacinque milioni più bonus. Per Sportitalia, dovesse partire Dumfries, c’è un’opzione che la dirigenza tiene in grande considerazione. Si tratta di Wilfried Singo del Torino, l’alternativa preferita dall’Inter.