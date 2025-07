Dumfries resta all’Inter? Laporta: «Altri acquisti? In linea di principio no!»

Su Dumfries pende una clausola da 25 milioni di euro e il giocatore è stato accostato al Barcellona. Il presidente Laporta ha parlato così dalla Spagna sul mercato azulgrana.

NON DUMFRIES – Il laterale olandese si trova al raduno dell’Inter ad Appiano Gentile. Sul giocatore pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e valida solamente per l’estero. Una clausola che avrà scadenza il 31 luglio e quindi almeno fino a quella data la Beneamata non può dormire sonni tranquillissimi. Tra le squadre accostate al giocatore orange pure il Barcellona. Ma il presidente degli azulgrana Joan Laporta, incalzato in un’intervista da Mundo Deportivo, ha risposto in questo modo sugli obiettivi di mercato: «C’è anche molta speranza per Roony Bardghji perché è un giocatore esplosivo, il tipo di giocatore che vorresti vedere. E in questa stagione abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi».

MERCATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO – Allo stesso tempo, Laporta ha chiuso le porte ad altri movimenti in entrata, compreso quello ipotetico per Dumfries. Ecco come ha risposto: «In linea di principio, no. Abbiamo una rosa e l’allenatore vuole aggiungere giocatori del Barcellona alla prima squadra, ma al momento non sono previsti nuovi acquisti». In realtà, il nome dell’olandese dell’Inter era stato accostato da Jorge Mendes al Barcellona, il suo procuratore.