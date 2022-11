Dumfries può lasciare l’Inter già a gennaio! Chelsea tenta l’acquisto ‘a rate’ – CdS

Denzel Dumfries protagonista ora con l’Olanda, potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. Secondo quanto riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione apre alla cessione già a gennaio e studia un piano tenerlo fino a giugno.

A RATE – Denzel Dumfries, arrivato la scorsa stagione dal PSV, ha impiegato qualche mese prima di adattarsi definitivamente al nostro campionato. Una volta sbloccatosi, però, è riuscito a non far sentire troppo la mancanza di Achraf Hakimi con 45 presenze, 5 reti e 7 assist. In questa stagione, le sue prestazioni sono state altalenanti come lui stesso ha ammesso prima del Mondiale, promettendo una seconda parte di stagione di alto livello. L’Inter, però, una volta sistemato il contratto di Milan Skriniar, sarebbe pronta a “sacrificare” l’esterno olandese per sistemare definitivamente le casse nerazzurre. Già la scorsa estate c’erano diversi club interessati, Bayern Monaco e Chelsea su tutti. Rispetto l’estate, lo scenario sembrerebbe essere cambiato, con l’Inter assolutamente disponibile a lasciar partire Dumfries. Il Chelsea resta sempre in prima fila per il calciatore, e la soluzione più vantaggiosa per i nerazzurri sarebbe quella di cedere il calciatore già a gennaio, lasciandolo in prestito fino a giugno. In questo modo, infatti, i conti del club sarebbero sistemati in anticipo. Il Mondiale in Qatar in tal senso potrebbe essere un ulteriore vetrina per lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno