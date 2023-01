Denzel Dumfries è il principale indiziato per la cessione messa in programma da Suning per la sessione di mercato estiva. Secondo Tuttosport, il Chelsea sta continuando nel suo pressing nei confronti dell’Inter, che potrebbe ripetere un’operazione passata.

HAKIMI-BIS – Che il Chelsea sia interessato a Denzel Dumfries non è affatto una notizia recente. Il club inglese sta continuando a pressare il calciatore e l’Inter, soprattutto a causa della ricaduta di qualche giorno fa dell’esterno destro Reece James. Sono state sondate anche le piste Juranovic e Molina, rispettivamente dal Celtic e dall’Atletico Madrid, ma il preferito rimane l’olandese. Dumfries è il primo indiziato per la cessione programmata da Suning per la chiusura del bilancio e il destino sembra già scritto, come testimoniano anche le parole dell’agente Rafaela Pimenta (vedi articolo). Secondo Tuttosport la volontà è quella di ripetere l’operazione Hakimi – Paris-Saint-Germain, con cessione entro il 30 giugno. C’è però la sicurezza riguardante la permanenza del calciatore a gennaio.

fonte: Tuttosport – S.P.