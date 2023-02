Dumfries sul piede di partenza, l’Inter sonda un giovane dello Spezia − TS

L’Inter questa estate potrebbe operare una piccola rivoluzione sul mercato e in particolare nel reparto arretrato. I nerazzurri stanno già sondando il mercato alla ricerca di affari low cost e di prospettiva. Per questo motivo la dirigenza avrebbe messo gli occhi su un giovane talento svedese che milita nello Spezia. In bilico la posizione di Dumfries

RINFORZO DI PROSPETTIVA − L’Inter sta già lavorando in vista del prossimo mercato estivo nel quale potrebbe esseri una vera e propria rivoluzione in difesa. La partenza di Skriniar è ormai certa e con lo slovacco potrebbe lasciare anche Stefan de Vrij che è in scadenza a giugno. Inoltre c’è il forte rischio di dover sacrificare Denzel Dumfries per poter fare cassa. Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta già sondando diverse opzioni per sopperire a un’eventuale partenza dell’olandese. In particolare gli occhi di Marotta e Ausilio si sono posati sul giovane talento dello Spezia Emil Holm. L’esterno svedese classe 2000 ha già collezionato 22 presenze stagionali, di cui 18 da titolare, riuscendo a mettere a segno anche un gol e due assist. L’Inter lo valuta con attenzione, soprattutto per la sua giovane età, ma il suo profilo piace molto in ottica futura.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport