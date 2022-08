Dumfries piace al Chelsea: Inter, quali sostituti? Inzaghi ha un sogno – TS

Dumfries è nel mirino del Chelsea che fa davvero sul serio per l’olandese (QUI le ultime). Secondo quanto riportato da tuttosport.com, l’ipotetica uscita dell’esterno dovrebbe essere giustificata da un’offerta irrinunciabile. Il club nerazzurro sta pensando ai possibili sostituti con un sogno per Inzaghi

VORAGINE – Denzel Dumfries piace al Chelsea che adesso sembra voler fare sul serio. La cessione dell’olandese però aprirebbe una voragine sulle corsie laterali dove l’Inter ha già perso Ivan Perisic, andato al Tottenham. Ecco perché l’eventuale uscita dell’olandese deve essere giustificata da un’offerta irrinunciabile, ovvero non meno di 40 milioni di euro. Individuare i sostituti a questo punto del mercato non è semplice per nulla: secondo tuttosport.com, Odriozola potrebbe essere un buon nome anche se Simone Inzaghi ha un sogno, ossia ritrovare Manuel Lazzari.