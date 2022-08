Dumfries, permanenza non sicura e l’Inter valuta 2 profili ‘ex italiani’ − SM

Il futuro di Dumfries rimane ancora da scrivere, finché il mercato è aperto tutto può ancora succedere. L’Inter si guarda intorno e sonda due profili che hanno già giocato in Serie A

ALTERNATIVE − Guai a mettere la mano sul fuoco sulla permanenza all’Inter di Denzel Dumfries. L’olandese resta una carta ambita per diversi club esteri, in primis il Chelsea. I Blues, nonostante l’acquisto dell’esterno Cucurella (vedi articolo), potrebbero presto tentare un affondo anche per Dumfries. Intanto, come riporta Sport Mediaset, l’Inter si guarda attorno alla ricerca di un sostituto adatto in caso di partenza del giocatore. Due i nomi sulla lista: Alvaro Odriozola, esterno del Real Madrid e l’ultimo anno in prestito alla Fiorentina. Timothy Castagne, laterale ex Atalanta, oggi in forza al Leicester.