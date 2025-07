Dumfries pericolo a tempo per l’Inter! Una clausola di mezzo – SM

L’Inter non può pensare solo agli eventuali acquisti da fare in questa sessione di mercato. Ci sono anche grane interne da risolvere, una riguarda il contratto di Denzel Dumfries per Sport Mediaset.

CONTRATTO – Denzel Dumfries ha rinnovato intorno ai primi di novembre il suo contratto con l’Inter fino al 2028. Una fiducia di lungo termine al club che lo ha portato nel calcio che conta e che gli ha fatto fare due finali di Champions League oltre che vincere uno scudetto. Prima di quel periodo sembrava un separato in casa, le prestazioni mancavano e Simone Inzaghi addirittura gli preferiva Matteo Darmian esterno alto. Da lì in poi tutto è cambiato e Dumfries è stato tra i migliori, se non il migliore, in una stagione non indimenticabile dei nerazzurri. Anzi, a dir la verità una stagione che sarebbe meglio dimenticare al più presto.

CLAUSOLA – Nelle ultime ore il caso incombente riguarda solo Hakan Calhanoglu ed in parte Marcus Thuram per il suo like al post del compagno. Dumfries non ha creato problemi, eppure la società Inter deve prestare attenzione e il motivo è nella presenza di una clausola rescissoria nel contratto dell’olandese. Tutti i club possono attivare questa clausola entro la metà di luglio ed ammonta ad appena 30 milioni di euro. La cifra è bassa, rimane difficile pensare che qualcuno si muova in così poco tempo. Per ora non ci sono segnali preoccupanti, prevale comunque cautela.