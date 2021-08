Dumfries, per l’annuncio è questione di tempo: ecco cosa manca – Sky

Denzel Dumfries ha passato la sua prima giornata a Milano, che lo porterà a diventare a breve un nuovo giocatore dell’Inter (vedi video). Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, manca solo una cosa per l’annuncio del giocatore.

BUROCRAZIA E ANNUNCIO – Denzel Dumfries all’Inter, manca solo l’annuncio. Che potrebbe arrivare a breve. Ecco cosa manca, come riporta l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi: «È stata una giornata piena la sua, iniziata con le visite mediche di rito e superate brillantemente. Poi è passato in sede per mettere la firma sulle carte che lo faranno diventare un giocatore dell’Inter e che sono state mandate in Olanda. Ora si aspetta che tornino con le controfirme per rendere ufficiale il tesseramento del giocatore da parte dei nerazzurri».